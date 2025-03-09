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Магомед Анкалаев: теперь все будут охотиться за моим поясом

Магомед Анкалаев: теперь все будут охотиться за моим поясом
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Новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе российский боец Магомед Анкалаев рассказал о своих дальнейших планах в промоушене.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Радостно дойти до пояса. Теперь я буду больше трудиться, так как все будут охотиться за моим поясом. Чтобы его удержать, нужно быть всегда готовым. Соперников выбирать не буду, двери будут открыты всем.

Если бы мне два года назад дали возможность пройти хороший лагерь и подраться за пояс, у меня уже было бы много защит. И многие говорили бы обо мне», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей.

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