Магомед Анкалаев рассказал, почему решил нарушить пост во время Рамадана

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев рассказал, почему нарушил пост во время священного месяца Рамадан.

«Месяц Рамадан священный для мусульман. Все постятся с утра до вечера, ходят в мечеть по ночам, молятся. Я принял бой, так как не выбирал дату сам и не хотел упускать возможность. Мы не знаем, когда бы мне дали потом бой. И я решил не упускать возможность, как бы ни было тяжело», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции после турнира UFC 313.

Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США), и отобрал у него пояс.