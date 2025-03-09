Магомед Анкалаев прокомментировал мнение фанатов о том, что его бои скучные

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал мнение фанатов о том, что его поединки скучные.

«Не понимаю людей, которые говорят, что мои бои скучные. Перейра считался самым зрелищным ударником, и вы видели, что со мной он избегал боя. Это не зависит от меня, зависит от соперников, которые избегают боя», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, Магомед Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США), отобрав у него чемпионский пояс.