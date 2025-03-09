Магомед Анкалаев высказался о гипотетическом поединке против Джона Джонса

Российский чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев дал комментарий по поводу гипотетического поединка против действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе американца Джона Джонса.

«Смог бы я побить пикового Джонса? Не знаю, как ответить. Если бы я был в то время, то почему бы не мог?» — сказал Анкалаев во время пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в главном событии шоу Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс, прервав его серию из пяти побед.