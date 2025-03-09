Дана Уайт — о поединке Джонса с Аспиналлом: абсолютно уверен — бой состоится

55-летний президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом и действующим обладателем пояса дивизиона Джоном Джонсом состоится.

«Джон Джонс определённо хочет боя. Когда и где — вот над чем мы сейчас работаем. Я абсолютно уверен, что этот бой состоится», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC 313.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере, Аспиналл победил нокаутом топового американского бойца UFC Кёртиса Блэйдса. Джонс, в свою очередь, нокаутировал Стипе Миочича.