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Магомед Анкалаев: я ждал большего от Перейры

Магомед Анкалаев: я ждал большего от Перейры
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев заявил о том, что ожидал большего от своего соперника в лице экс-чемпиона полутяжёлого дивизиона UFC бразильца Алекса Перейры, которого победил единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313 по итогам пяти раундов.

«Думал, буду больше бороться. Я ждал большего от Перейры. Он начал работать вторым номером. В последнее время все соперники не работают и мне не дают. И непонятно, кто в этом виноват», — сказал Анкалаев на пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, турнир UFC 313 состоялся в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США).

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