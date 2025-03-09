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Статистика боя Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры на UFC 313
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313. В главном поединке турнира встречались новоиспечённый российский чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и экс-обладатель этого титула бразилец Алекс Перейра.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Россиянин нанёс 94 акцентированных удара (52%) из 180 попыток. Перейра, в свою очередь, нанёс 76 акцентированных ударов из 137 попыток (55%). За время боя было предпринято 12 попыток проведения тейкдаунов со стороны Анкалаева, но ни одной попытки не было реализовано.

Напомним, бой продлился все запланированные пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Анкалаеву — 49-46, 48-47, 48-47.

Это поражение прервало серию Перейры из пяти побед.

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