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Джастин Гэтжи — о Рафаэле Физиеве: боец мирового класса

Джастин Гэтжи — о Рафаэле Физиеве: боец мирового класса
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Топовый боец лёгкой весовой категории UFC американец Джастин Гэтжи после победы над казахстанцем Рафаэлем Физиевым в соглавном событии турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США) комплиментарно отозвался о своём сопернике.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев

«Физиев боец мирового класса. Он действительно изменил свою тактику по сравнению с прошлым боем. Он вынудил меня просто идти вперёд и атаковать… Он заслуживает больших похвал. Этот спорт такой чертовски сумасшедший. Я почти уверен, что у меня сломана рука, но это крепкий орешек», — сказал Гэтжи после боя с Физиевым.

Напомним, Гэтжи вышел на бой с Физиевым после поражения. В апреле 2024 года он проиграл нокаутом в пятом раунде на последней секунде экс-чемпиону UFC в полулёгком весе Максу Холлоуэю. Его рекорд — 26-5.

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