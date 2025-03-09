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Магомед Анкалаев рассказал, как отпразднует победу над Алексом Перейрой

Магомед Анкалаев рассказал, как отпразднует победу над Алексом Перейрой
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Новый российский чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев рассказал, как планирует отпраздновать победу над экс-чемпионом в этом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Как отпраздную победу? Мы пойдём покушать куда-нибудь. А уже с завтрашнего дня будем поститься», — сказал Анкалаев на пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, Магомед Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который состоялся в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США), и отобрал у него чемпионский пояс. Это поражение Перейры прервало его победную серию из пяти поединков.

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