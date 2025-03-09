Магомед Анкалаев рассказал, как отпразднует победу над Алексом Перейрой

Новый российский чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев рассказал, как планирует отпраздновать победу над экс-чемпионом в этом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

«Как отпраздную победу? Мы пойдём покушать куда-нибудь. А уже с завтрашнего дня будем поститься», — сказал Анкалаев на пресс-конференции после турнира UFC 313.

Напомним, Магомед Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который состоялся в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США), и отобрал у него чемпионский пояс. Это поражение Перейры прервало его победную серию из пяти поединков.