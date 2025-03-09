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Магомед Анкалаев выразил слова благодарности за поддержку в бою с Перейрой

Магомед Анкалаев выразил слова благодарности за поддержку в бою с Перейрой
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Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев опубликовал пост, в котором выразил слова благодарности за оказанную поддержку в бою против экс-чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Альхамдулиллах, наконец-то мы получили то, что заслужили давно, но всему своё время. Чувствовал всю поддержку со всего мира, а особенно со стороны своей страны, родины, моей команды. Хочу поблагодарить всех вас, ребята, за поддержку», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей по итогам пяти раундов главного боя турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

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