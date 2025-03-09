Магомед Анкалаев выразил слова благодарности за поддержку в бою с Перейрой

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев опубликовал пост, в котором выразил слова благодарности за оказанную поддержку в бою против экс-чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры.

«Альхамдулиллах, наконец-то мы получили то, что заслужили давно, но всему своё время. Чувствовал всю поддержку со всего мира, а особенно со стороны своей страны, родины, моей команды. Хочу поблагодарить всех вас, ребята, за поддержку», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей по итогам пяти раундов главного боя турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.