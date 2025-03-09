Глава Республики Дагестан поздравил Анкалаева с победой и пригласил Дану Уайта в гости

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил новоиспечённого чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева с завоеванием чемпионского титула в бою против экс-чемпиона Алекса Перейры на турнире UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

«Поздравляю Магомеда, его команду, тренеров и всю нашу республику с этой победой!

Весь бой наш спортсмен шел вперёд, вынуждая бразильца Алекса Перейру отступать. Дагестанец наносил точные удары, изматывал соперника у сетки и завоевал очень уверенную победу.

Буквально вчера обсуждал предстоящую для Магомеда схватку с другим нашим чемпионом UFC, Исламом Махачевым. Мы были уверены в победе, но понимали, что бой будет сложный, учитывая масштаб соперника — уникального спортсмена и успешного чемпиона.

Отдельные опасения болельщиков были связаны с позицией самого UFC. Ведь все мы знаем, каким сложным был путь Магомеда к этому поясу.

Теперь у нашего региона два чемпионских пояса: в лёгком и полутяжёлом весе! Благодаря силе, мастерству и упорству! Вопреки интригам и предвзятому отношению!

Уверен, руководство UFC давно гадает, в чём секрет непобедимости дагестанцев. Пора приехать и узнать всё на месте. Возможно, Дане Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал.

А пока дагестанцы вновь подтверждают свой высокий уровень на международной арене, прославляя нашу страну.

Магомед, спасибо за гордость, которую все мы испытали! Уверен, нас ждёт ещё больше громких побед. Ещё раз поздравляю всех с этим великолепным результатом!» — написал Меликов на своей официальной странице в Telegram.