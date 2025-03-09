Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава Республики Дагестан поздравил Анкалаева с победой и пригласил Дану Уайта в гости

Глава Республики Дагестан поздравил Анкалаева с победой и пригласил Дану Уайта в гости
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил новоиспечённого чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева с завоеванием чемпионского титула в бою против экс-чемпиона Алекса Перейры на турнире UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Поздравляю Магомеда, его команду, тренеров и всю нашу республику с этой победой!

Весь бой наш спортсмен шел вперёд, вынуждая бразильца Алекса Перейру отступать. Дагестанец наносил точные удары, изматывал соперника у сетки и завоевал очень уверенную победу.

Буквально вчера обсуждал предстоящую для Магомеда схватку с другим нашим чемпионом UFC, Исламом Махачевым. Мы были уверены в победе, но понимали, что бой будет сложный, учитывая масштаб соперника — уникального спортсмена и успешного чемпиона.

Отдельные опасения болельщиков были связаны с позицией самого UFC. Ведь все мы знаем, каким сложным был путь Магомеда к этому поясу.

Теперь у нашего региона два чемпионских пояса: в лёгком и полутяжёлом весе! Благодаря силе, мастерству и упорству! Вопреки интригам и предвзятому отношению!

Уверен, руководство UFC давно гадает, в чём секрет непобедимости дагестанцев. Пора приехать и узнать всё на месте. Возможно, Дане Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал.

А пока дагестанцы вновь подтверждают свой высокий уровень на международной арене, прославляя нашу страну.

Магомед, спасибо за гордость, которую все мы испытали! Уверен, нас ждёт ещё больше громких побед. Ещё раз поздравляю всех с этим великолепным результатом!» — написал Меликов на своей официальной странице в Telegram.

Материалы по теме
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою
Россия получила нового чемпиона UFC! Анкалаев переиграл Перейру в близком бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android