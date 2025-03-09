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«Я удивился». Григорий Дрозд отреагировал на чемпионство Магомеда Анкалаева в UFC

«Я удивился». Григорий Дрозд отреагировал на чемпионство Магомеда Анкалаева в UFC
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Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд высказался по поводу победы нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева в бою с экс-обладателем этого титула Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Думаю, что Магомед не сильно доволен самим боем. Результатом, конечно, доволен. Мало было попаданий. Но победителей не судят. Молодец, создал давление, смог показать все свои лучшие качества. Победил, красавчик. Я удивился. Близкий бой. Думал, что не отдадут. Потому что Перейра – одна из главных звёзд UFC», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, прервав свою серию из пяти побед.

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