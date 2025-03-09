Дрозд: победа Анкалаева — гордость для всей России

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд отметил важность победы нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева над экс-чемпионом в этом весе Алексом Перейрой.

«Это одна из возможностей напомнить всем, что в России очень сильные единоборства. Это повод напомнить о дагестанской школе. Победа Анкалаева – гордость для всей России. В конкурентном дивизионе, против Перейры. Это здорово», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.