Джастин Гэтжи отметил незаинтересованность в трилогии с Дастином Порье

Один из ведущих легковесов UFC Джастин Гэтжи после своей победы над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 313 отметил незаинтересованность в третьем поединке против бывшего обладателя временного пояса UFC в лёгком весе Дастина Порье.

«Я много раз заявлял, что не думаю, что кто-то из наших семей заслуживает этого. У нас 1-1, и меня это устраивает», — написал Гэтжи на своей странице в социальных сетях, отметив жёсткость предыдущих двух противостояний с Порье.

Напомним, первый бой между Гэтжи и Порье состоялся в апреле 2018 года и тогда победу техническим нокаутом в четвёртом раунде одержал Порье. Реванш между ними прошёл в июле 2023 года, и там победу нокаутом во втором раунде одержал уже Гэтжи.