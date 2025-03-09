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Джастин Гэтжи отметил незаинтересованность в трилогии с Дастином Порье

Джастин Гэтжи отметил незаинтересованность в трилогии с Дастином Порье
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Один из ведущих легковесов UFC Джастин Гэтжи после своей победы над Рафаэлем Физиевым на турнире UFC 313 отметил незаинтересованность в третьем поединке против бывшего обладателя временного пояса UFC в лёгком весе Дастина Порье.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев

«Я много раз заявлял, что не думаю, что кто-то из наших семей заслуживает этого. У нас 1-1, и меня это устраивает», — написал Гэтжи на своей странице в социальных сетях, отметив жёсткость предыдущих двух противостояний с Порье.

Напомним, первый бой между Гэтжи и Порье состоялся в апреле 2018 года и тогда победу техническим нокаутом в четвёртом раунде одержал Порье. Реванш между ними прошёл в июле 2023 года, и там победу нокаутом во втором раунде одержал уже Гэтжи.

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