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Ирина Алексеева: Анкалаева хейтило даже руководство UFC. Магомед заслужил этот пояс

Ирина Алексеева: Анкалаева хейтило даже руководство UFC. Магомед заслужил этот пояс
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Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева дала комментарий по поводу победы нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева над экс-обладателем этого титула Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Любое решение, которое принимается в пользу нашей страны, является для меня не справедливым, а сверхсправедливым! Магомед заслужил этот пояс. Какой тяжёлый труд – моральный, эмоциональный. Его хейтило даже руководство лиги. Говорили, что он скучно дерётся, давали ему только претендентские бои. Поэтому решение – справедливое. После решения было приятное удивление, что отдали Анкалаеву. Он вышел в Рамадан, не стал искать отговорок. Подрался и забрал пояс», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который состоялся в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

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