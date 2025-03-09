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Опубликованы судейские записки реванша между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым

Опубликованы судейские записки реванша между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где в соглавном событии шоу состоялся реванш между одним из ведущих американских легковесов UFC Джастином Гэтжи и бойцом из Казахстана Рафаэлем Физиевым. По итогам трёх раундов боя победу единогласным решением судей одержал Гэтжи.

Судейские протоколы реванша Гэтжи — Физиев

Судейские протоколы реванша Гэтжи — Физиев

Фото: UFC

Напомним, первый бой между этими спортсменами состоялся в сентябре 2023 года и тогда победу большинством судейских голосов одержал также Гэтжи, но среди фанатов остались вопросы по поводу справедливости судейского решения.

Стоит отметить, что Физиев вышел на этот бой после 18-месячного простоя.

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