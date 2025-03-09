Робби Лоулера включили в Зал славы UFC

Легендарный почти 43-летний американский экс-чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер включён в Зал славы UFC.

Лоулер дебютировал в UFC на 37-м номерном турнире в далёком 2002 году, а свой последний бой провёл в 2023 году на турнире UFC 290 спустя 21 год, где он нокаутировал в первом раунде Нико Прайса, и, находясь в октагоне, официально объявил о завершении своей бойцовской карьеры.

Лоулер имеет за своими плечами 22 досрочные победы в UFC, что является действующим рекордом организации. Лоулер делил октагон с такими звёздными бойцами UFC, как Маурисиу Руа, Мелвин Манхуф, Джош Косчек, Рори Макдональд, Джейк Элленбергер, Джони Хендрикс, Ник Диаз, Мэтт Браун, Дональд Серроне и Карлос Кондит.