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Алекс Перейра опубликовал комментарий после поражения от Магомеда Анкалаева

Алекс Перейра опубликовал комментарий после поражения от Магомеда Анкалаева
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра дал комментарий после поражения в бою против нового чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Магомеда Анкалаева.

«Я вернусь, как и всегда… Внесу некоторые коррективы к реваншу и вернусь гораздо лучше. Можете на это рассчитывать», — сказал Перейра в опубликованном видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США), и утратил свой чемпионский титул, прервав победную серию из пяти поединков.

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