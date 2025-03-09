Алекс Перейра опубликовал комментарий после поражения от Магомеда Анкалаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра дал комментарий после поражения в бою против нового чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Магомеда Анкалаева.

«Я вернусь, как и всегда… Внесу некоторые коррективы к реваншу и вернусь гораздо лучше. Можете на это рассчитывать», — сказал Перейра в опубликованном видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США), и утратил свой чемпионский титул, прервав победную серию из пяти поединков.