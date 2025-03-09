Диллон Дэнис резко отреагировал на победу Магомеда Анкалаева над Перейрой

Американский боец смешанных единоборств и грэпплер Диллон Дэнис, известный своей дружбой со звездой UFC Конором Макгрегором и ненавистью к дагестанским бойцам, резко высказался по поводу победы нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева над Алексом Перейрой.

«Чёртова вонючая дагестанская крыса никогда не станет для меня чемпионом», — написал Дэнис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который состоялся в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США). Это поражение Перейры прервало его победную серию из пяти поединков.