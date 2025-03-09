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Девин Хейни оставил короткий комментарий после победы Магомеда Анкалаева над Перейрой

Девин Хейни оставил короткий комментарий после победы Магомеда Анкалаева над Перейрой
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе американец Девин Хейни оставил лаконичный комментарий после победы нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева над бывшим чемпионом в этой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Альхамдулиллах, Анкалаев победил!» — написал Хейни на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей по итогам пяти раундов главного поединка турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США). Это поражение прервало серию побед Перейры из пяти поединков.

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