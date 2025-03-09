Девин Хейни оставил короткий комментарий после победы Магомеда Анкалаева над Перейрой

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе американец Девин Хейни оставил лаконичный комментарий после победы нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева над бывшим чемпионом в этой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой.

«Альхамдулиллах, Анкалаев победил!» — написал Хейни на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей по итогам пяти раундов главного поединка турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США). Это поражение прервало серию побед Перейры из пяти поединков.