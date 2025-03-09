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«Его шансы на титульный бой довольно высоки». Дана Уайт — о победе Гэтжи над Физиевым

«Его шансы на титульный бой довольно высоки». Дана Уайт — о победе Гэтжи над Физиевым
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу победы одного из рейтинговых легковесов UFC Джастина Гэтжи над Рафаэлем Физиевым в реванше, который стал соглавным событием турнира UFC 313, и отметил высокие шансы Гэтжи в скором времени получить титульный бой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев

«Он по-прежнему занимает третье место в рейтинге мировых бойцов, так что его шансы на титульный бой довольно высоки», — приводит слова Уайта Championship Rounds на своей странице в социальных сетях.

Турнир UFC 313 состоялся в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

Напомним, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории является россиянин Ислам Махачев.

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