«Его шансы на титульный бой довольно высоки». Дана Уайт — о победе Гэтжи над Физиевым

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу победы одного из рейтинговых легковесов UFC Джастина Гэтжи над Рафаэлем Физиевым в реванше, который стал соглавным событием турнира UFC 313, и отметил высокие шансы Гэтжи в скором времени получить титульный бой.

«Он по-прежнему занимает третье место в рейтинге мировых бойцов, так что его шансы на титульный бой довольно высоки», — приводит слова Уайта Championship Rounds на своей странице в социальных сетях.

Турнир UFC 313 состоялся в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

Напомним, действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории является россиянин Ислам Махачев.