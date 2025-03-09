Мовсар Евлоев отреагировал на победу Магомеда Анкалаева над Перейрой

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев оставил короткий комментарий по поводу победы соотечественника, нового чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева над бывшим обладателем этого пояса бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 313.

«+1», — написал Евлоев на своей странице под опубликованным фото Анкалаева с чемпионским поясом, намекнув на то, что теперь в России стало на одного чемпиона больше.

Помимо Анкалаева, действующим чемпионом в лёгком весе также является россиянин Ислам Махачев.

Напомним, Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 313, который проходил в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.