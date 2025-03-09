В Федерации бокса России назвали медальные ожидания от чемпионата мира

С 9 по 16 марта в сербском городе Ниш пройдёт чемпионат мира среди женщин IBA 2025, где примут участие 239 спортсменок, представляющих 51 команду, включая сборную Fair Chance Team. Сборная команда России на официальной церемонии открытия вышла под своим флагом, который доверили вынести Марии Кучмановой, выступающей в весовой категории +81 кг.

В турнире примут участие российские спортсменки во всех 12 весовых категориях: Юлия Чумгалакова (48 кг), Рината Безель (50 кг), Анна Аэдма (52 кг), Карина Тазабекова (54 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Нуне Асатрян (60 кг), Елена Бабичева (63 кг), Альбина Молдажанова (66 кг), Елена Гапешина (70 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Салтанат Меденова (81 кг), Мария Кучманова (81+ кг).

Генеральный секретарь Федерации бокса России, экс-чемпион мира в полусреднем весе Александр Беспутин выступил с речью во время мероприятия, отметив медальные ожидания Федерации от сборной страны.

«У команды боевой настрой, мы максимально поддерживаем наших спортсменок и будем за них переживать. Конкретных планов по медальному зачёту я пока не ставлю, потому что для меня это первый чемпионат мира в статусе руководителя. Со своей стороны мы сделаем всё возможное для их хорошего выступления. Считаю, что в грязь лицом спортсменки точно не ударят, поэтому ждём их в тройке сильнейших общекомандного зачёта, это будет неплохим результатом. Я бы хотел пожелать удачи нашим спортсменкам и сказать, что мы — та опора, на которую они могут рассчитывать», — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.