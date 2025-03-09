Магомед Анкалаев: Алекс Перейра — великий чемпион. Давай устроим реванш в любое время

Обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев обратился к своему бывшему сопернику и экс-чемпиону UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре.

«Алекс, для меня было честь разделить октагон с тобой. Ты великий чемпион, а твоя команда и тренера — великолепны. Давай устроим реванш в любое время, когда захотите», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Бой между Анкалаевым и Перейрой стал главным событием турнира UFC 313, который состоялся сегодня в Лас-Вегасе. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Магомеда. Для Алекса это поражение стало первым в полутяжёлом весе.