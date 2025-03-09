Анкалаев: драться с Перейрой в стойке было весело и нелегко, поскольку он убегал от меня

Обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался насчёт выступления экс-чемпиона UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры в поединке с ним, который состоялся сегодня, 9 марта, в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 313.

«Я только что пересмотрел весь бой и понял, что могу побеждать лучших ударников в стойке. Первые три раунда я решил просто драться с ним. Это было очень весело и нелегко, когда всё, что делает твой противник, — убегает. Давление, которое я оказывал на него, было моим лучшим оружием. Я очень счастлив», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Магомеда. Для Алекса это поражение стало первым в полутяжёлом весе.