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Анкалаев: драться с Перейрой в стойке было весело и нелегко, поскольку он убегал от меня

Анкалаев: драться с Перейрой в стойке было весело и нелегко, поскольку он убегал от меня
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Обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался насчёт выступления экс-чемпиона UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры в поединке с ним, который состоялся сегодня, 9 марта, в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Я только что пересмотрел весь бой и понял, что могу побеждать лучших ударников в стойке. Первые три раунда я решил просто драться с ним. Это было очень весело и нелегко, когда всё, что делает твой противник, — убегает. Давление, которое я оказывал на него, было моим лучшим оружием. Я очень счастлив», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Магомеда. Для Алекса это поражение стало первым в полутяжёлом весе.

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