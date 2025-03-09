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Дана Уайт объяснил, в каком случае турнир UFC состоится в России

Дана Уайт объяснил, в каком случае турнир UFC состоится в России
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Президент UFC Дана Уайт ответил, есть ли в планах руководства североамериканской лиги вновь провести турнир промоушена на территории России.

— Дана, проведите, пожалуйста, турнир UFC в России — в Москве или Санкт-Петербурге.
— Трамп и Путин должны разобраться с этим. Ты понимаешь, о чём я. Тогда мы сделаем это, — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Напомним, последний ивент североамериканской лиги состоялся в России 9 ноября 2019 года на «ЦСКА Арене» в Москве. Это был турнир UFC Fight Night 163, в главном событии вечера которого дрались американец Келвин Каттар и россиянин Забит Магомедшарипов. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Забита единогласным решением судей.

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