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Анкалаев стал пятым бойцом в истории UFC по наиболее продолжительной серии без поражений

Анкалаев стал пятым бойцом в истории UFC по наиболее продолжительной серии без поражений
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев вошёл в топ-5 бойцов в истории UFC по наиболее продолжительной серии без поражений.

Сегодня на турнире UFC 313 Анкалаев победил единогласным решением судей чемпиона UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру. Таким образом, он стал новым обладателем титула UFC, а также одержал 12-ю победу подряд. Благодаря этому Магомед продлил свою серию в промоушене до 14 боёв без поражений, войдя в топ-5 по этому показателю.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Топ-5 бойцов в истории UFC по наиболее продолжительным сериям без поражений.

1. Джон Джонс — 20 боёв (19 побед, один поединок был признан несостоявшимся).
2. Андерсон Силва — 16 боёв (все победы).
3. Ислам Махачев — 15 боёв (все победы).
4. Камару Усман — 15 боёв (все победы).
5. Магомед Анкалаев — 14 боёв (12 побед, один поединок был признан несостоявшимся, а ещё один — ничьей).

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