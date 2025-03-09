Анкалаев стал пятым бойцом в истории UFC по наиболее продолжительной серии без поражений

Чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев вошёл в топ-5 бойцов в истории UFC по наиболее продолжительной серии без поражений.

Сегодня на турнире UFC 313 Анкалаев победил единогласным решением судей чемпиона UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру. Таким образом, он стал новым обладателем титула UFC, а также одержал 12-ю победу подряд. Благодаря этому Магомед продлил свою серию в промоушене до 14 боёв без поражений, войдя в топ-5 по этому показателю.

Топ-5 бойцов в истории UFC по наиболее продолжительным сериям без поражений.

1. Джон Джонс — 20 боёв (19 побед, один поединок был признан несостоявшимся).

2. Андерсон Силва — 16 боёв (все победы).

3. Ислам Махачев — 15 боёв (все победы).

4. Камару Усман — 15 боёв (все победы).

5. Магомед Анкалаев — 14 боёв (12 побед, один поединок был признан несостоявшимся, а ещё один — ничьей).