«Леброн, ты чёртов придурок». Боец UFC Ковингтон — о перепалке Джеймса с журналистом

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон в жёсткой манере высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его перепалку с известным телеведущим Стивеном Эй Смитом, которая состоялась 7 марта.

Джеймс после матча с командой «Нью-Йорк Никс» подошёл к Эй Смиту и в резкой форме сказал ему перестать говорить о его сыне, Бронни Джеймсе, который также является профессиональным баскетболистом. Стивен неоднократно критично высказывался в его адрес.

«Ты живёшь в Америке, где процветает свобода слова. Неужели ты не понимаешь, что у нас есть конституционные поправки не просто так? Леброн, иди в задницу. Ты чёртов придурок. Давай увидимся, и ты наконец-то увидишь настоящего гангстера, который сможет вышибить тебе к чёрту все мозги без твоей охраны», — приводит слова Ковингтона портал BroBible.