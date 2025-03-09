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«Леброн, ты чёртов придурок». Боец UFC Ковингтон — о перепалке Джеймса с журналистом

«Леброн, ты чёртов придурок». Боец UFC Ковингтон — о перепалке Джеймса с журналистом
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон в жёсткой манере высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидера клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его перепалку с известным телеведущим Стивеном Эй Смитом, которая состоялась 7 марта.

Джеймс после матча с командой «Нью-Йорк Никс» подошёл к Эй Смиту и в резкой форме сказал ему перестать говорить о его сыне, Бронни Джеймсе, который также является профессиональным баскетболистом. Стивен неоднократно критично высказывался в его адрес.

«Ты живёшь в Америке, где процветает свобода слова. Неужели ты не понимаешь, что у нас есть конституционные поправки не просто так? Леброн, иди в задницу. Ты чёртов придурок. Давай увидимся, и ты наконец-то увидишь настоящего гангстера, который сможет вышибить тебе к чёрту все мозги без твоей охраны», — приводит слова Ковингтона портал BroBible.

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