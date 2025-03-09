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Джо Роган дал оценку выступлению Магомеда Анкалаева в бою с Алексом Перейрой на UFC 313

Джо Роган дал оценку выступлению Магомеда Анкалаева в бою с Алексом Перейрой на UFC 313
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Известный комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган дал оценку выступлению россиянина Магомеда Анкалаева в бою за титул UFC в полутяжёлом весе с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся на турнире UFC 313. Бой завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Честно говоря, в поединке было всего несколько моментов, когда Перейра удивил Магомеда. Был хай-кик и ещё несколько удачных моментов в его исполнении. Однако в целом Анкалаев контролировал дистанцию, оказывая на Алекса давление. Мы увидели, как Перейра сражался в нехарактерной для него позиции, отступая назад и уклоняясь от ударов.

В своем дебюте в UFC Анкалаев был пойман Полом Крейгом на удушающий, хотя он выигрывал тот бой. А теперь Магомед завоевал титул UFC в полутяжёлом весе в бою с самым мощным чемпионом, которого мы видели в UFC за последние годы. Это было действительно впечатляющее выступление Анкалаева.

Он сделал всё, что от него требовалось, а также показал, что Перейре трудно драться с теми, кто оказывает давление. Магомед сделал то, что должен был сделать», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

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