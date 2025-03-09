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Анкалаев — Прохазке: ты мошенник, и многие парни заслуживают титульного боя больше тебя

Анкалаев — Прохазке: ты мошенник, и многие парни заслуживают титульного боя больше тебя
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Обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев в резкой форме обратился к бывшему чемпиону UFC в категории до 93 кг чеху Иржи Прохазке.

«Я считаю, что ты мошенник, и многие парни заслуживают титульного боя больше, чем ты. Тебе нужно пойти и выиграть несколько поединков», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Сегодня на турнире UFC 313, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Анкалаев провёл бой с бразильцем Алексом Перейрой, на кону которого стоял титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бой завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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