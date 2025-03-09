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Менеджер Топурии назвал настоящую причину перехода Илии в лёгкий вес

Менеджер Топурии назвал настоящую причину перехода Илии в лёгкий вес
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Малки Кава, являющийся менеджером бывшего обладателя титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии, объяснил, почему его подопечный решил перейти в лёгкий вес.

«Правда в том, что ему тяжело гонять вес. Послушайте, когда вы работаете в этом бизнесе так долго, то начинаете понимать определённые вещи. К примеру, что значит долголетие бойцов, особенно выступающих на самом высоком уровне. Речь идёт о чемпионе, который конкурирует с такими бойцами, как Волкановски, Махачев, Оливейра и другие.

Мы говорим о боях с лучшими парнями в мире. Если вы гоняете вес, то, по сути, также сокращаете свою карьеру в ММА на несколько лет. Итак, этот парень стремится к долголетию. Он принимает во внимание тот факт, что каждый раз приходится гонять почти 22,6 кг. Пришло время подняться в лёгкий вес. Я уверен, что Ислам примет это. Уверен, мы будем бороться за этот пояс, но на самом деле это зависит не от нас. Это на их совести», — приводит слова Кавы портал MMAJunkie.

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