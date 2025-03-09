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Илия Топурия — о бое Волкановски — Лопес: я просто их оставил — пусть радуются этому

Илия Топурия — о бое Волкановски — Лопес: я просто их оставил — пусть радуются этому
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался насчёт предстоящего поединка между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, на кону которого будет титул чемпиона UFC в категории до 66 кг. Их бой состоится 13 апреля на турнире UFC 314.

«Я не умею предсказывать будущее, тем более что будущее наших детишек очень запутанное. Так что не знаю [как сложится поединок], но желаю обоим удачи. Хотя все знают, кто главный в этом дивизионе. Я просто их оставил – пусть радуются, потому что, похоже, это имеет для них очень большое значение, в отличие от меня», — приводит слова Топурии портал Give me Sport.

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