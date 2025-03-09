Генри Сехудо назвал три боя, которые UFC обязан организовать в 2025 году

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американец Генри Сехудо назвал три боя, которые UFC обязан организовать в 2025 году.

«Первый бой — Джон Джонс против Тома Аспиналла. Дана Уайт сказал, что он состоится летом. Хотя, мне кажется, его организуют в ноябре. Это стандартное время, когда Джон дерётся. Их противостояние, очевидно, хотят увидеть все.

Второй — Ислам Махачев против Илии Топурии. У людей короткий период внимания. Илии нужно продолжать наступать на пятки этому парню. Топурия может снова и снова говорить гадости, устраивать сцены, как и его друг Мераб Двалишвили, чтобы действительно продать историю с Исламом.

И третий бой — победитель встречи Мухаммада и Делла Маддалены против Шавката Рахмонова», — приводит слова Сехудо портал Bloody Elbow.