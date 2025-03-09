Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо назвал три боя, которые UFC обязан организовать в 2025 году

Генри Сехудо назвал три боя, которые UFC обязан организовать в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американец Генри Сехудо назвал три боя, которые UFC обязан организовать в 2025 году.

«Первый бой — Джон Джонс против Тома Аспиналла. Дана Уайт сказал, что он состоится летом. Хотя, мне кажется, его организуют в ноябре. Это стандартное время, когда Джон дерётся. Их противостояние, очевидно, хотят увидеть все.

Второй — Ислам Махачев против Илии Топурии. У людей короткий период внимания. Илии нужно продолжать наступать на пятки этому парню. Топурия может снова и снова говорить гадости, устраивать сцены, как и его друг Мераб Двалишвили, чтобы действительно продать историю с Исламом.

И третий бой — победитель встречи Мухаммада и Делла Маддалены против Шавката Рахмонова», — приводит слова Сехудо портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Генри Сехудо высказался по поводу победы Магомеда Анкалаева над Перейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android