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Пэдди Пимблетт: после того как побью Майкла Чендлера, я ворвусь в титульную гонку

Пэдди Пимблетт: после того как побью Майкла Чендлера, я ворвусь в титульную гонку
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Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт поделился своим настроем перед поединком с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером. Бой станет соглавным событием турнира UFC 314.

«Перед каждым поединком меня недооценивают. Но в этот раз я выйду с парнем из топ-10, который дрался с легендами и который дрался за титул. Так что наконец-то я смогу выйти туда и после победы люди перестанут нести дерьмо. Хотя этого всё равно не избежать. Люди продолжат болтать. После этого поединка я займу седьмую строчку и ворвусь в титульную гонку», — сказал Пимблетт во время пресс-конференции.

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