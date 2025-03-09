Пэдди Пимблетт: после того как побью Майкла Чендлера, я ворвусь в титульную гонку

Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт поделился своим настроем перед поединком с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером. Бой станет соглавным событием турнира UFC 314.

«Перед каждым поединком меня недооценивают. Но в этот раз я выйду с парнем из топ-10, который дрался с легендами и который дрался за титул. Так что наконец-то я смогу выйти туда и после победы люди перестанут нести дерьмо. Хотя этого всё равно не избежать. Люди продолжат болтать. После этого поединка я займу седьмую строчку и ворвусь в титульную гонку», — сказал Пимблетт во время пресс-конференции.