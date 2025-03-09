Волкановски ответил, получит ли титульный бой Евлоев, если ему удастся завоевать пояс

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски ответил, будет ли он готов провести бой в Абу-Даби с непобеждённым российским бойцом UFC Мовсаром Евлоевым, если победит бразильца Диего Лопеса и завоюет вакантный титул UFC в категории до 66 кг.

«Да, слушай. Очевидно, я не заглядываю за спину Диего, мне предстоит бой с жёстким парнем. Мы планируем активно биться. И никому ничего ждать не придётся. Все получат титульный шанс, настолько активным мне хотелось бы быть. Так что [после того, как я одержу верх над Лопесом] пусть первым будет Мовсар», — сказал Волкановски на пресс-конференции.