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Магомед Анкалаев объяснил, в каком случае перейдёт в тяжёлый вес

Магомед Анкалаев объяснил, в каком случае перейдёт в тяжёлый вес
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32-летний российский боец, обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев объяснил, в каком случае перейдёт в тяжёлый дивизион.

«Я пока не хочу переходить в тяжёлый вес. Это были просто разговоры. К примеру, не думаю, что Перейра действительно мог подраться с Джонсом или Аспиналлом.

У этих парней хорошая борьба, и они не маленькие. Мы знаем, что Алекс является панчером. И все бойцы, с которыми он бился, такие же. Большинство его противников боялись идти в борьбу, и это влияло на них.

Теперь мне надо закрыть вопросы в этом дивизионе. Если Перейра хочет реванша, то мы можем это сделать. Однако есть и другие парни. Я хочу закрыть все вопросы в этом дивизионе, а затем сможем устроить большие бои в тяжёлом весе», — приводит слова Анкалаева портал Bloody Elbow.

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