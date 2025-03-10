Магомед Анкалаев объяснил, в каком случае перейдёт в тяжёлый вес

32-летний российский боец, обладатель титула UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев объяснил, в каком случае перейдёт в тяжёлый дивизион.

«Я пока не хочу переходить в тяжёлый вес. Это были просто разговоры. К примеру, не думаю, что Перейра действительно мог подраться с Джонсом или Аспиналлом.

У этих парней хорошая борьба, и они не маленькие. Мы знаем, что Алекс является панчером. И все бойцы, с которыми он бился, такие же. Большинство его противников боялись идти в борьбу, и это влияло на них.

Теперь мне надо закрыть вопросы в этом дивизионе. Если Перейра хочет реванша, то мы можем это сделать. Однако есть и другие парни. Я хочу закрыть все вопросы в этом дивизионе, а затем сможем устроить большие бои в тяжёлом весе», — приводит слова Анкалаева портал Bloody Elbow.