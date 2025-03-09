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«Мы имеем разрыв сердца у Даны Уайта». Олег Тактаров — о победе Анкалаева

«Мы имеем разрыв сердца у Даны Уайта». Олег Тактаров — о победе Анкалаева
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Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров поделился мнением насчёт поединка между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой за титул UFC в полутяжёлом весе, который состоялся на турнире UFC 313. Бой завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Абсолютно согласен с решением судей. Я думаю, что все раунды, может быть, за исключением одного, нужно было отдавать Анкалаеву. И если бы судьи вынесли другое решение, то это было бы слегка удивительно. Дана Уайт это понимал.

Что мы теперь имеем? Реванш, который хорошо продастся. И будет другая подготовка. Возможно, другая тактика боя.

Мы имеем разрыв сердца у Даны Уайта, для которого этот бой является кошмаром, потому что он знает — на поединок Анкалаева билеты не продашь», — сказал Тактаров в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

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