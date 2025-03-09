Олег Тактаров: бои Анкалаева скучные. Он никогда не будет интересен западному зрителю

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров считает, что бои с участием обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественника Магомеда Анкалаева никогда не будут интересны на Западе.

«Бои с участием Анкалаева вязкие, честно говоря, скучные. Но победа есть победа. Если бы я писал учебник, то привёл бы это в пример. Борец — набрать такую ударку… и ногами, и руками. Прямой удар, от которого Перейра улетал в сетку. Но всё-таки UFC — это шоу. Анкалаев вряд ли добавит шоу. Он никогда не будет западному зрителю интересен. Но меня он искренне… Не сказать, что прям удивил-удивил, но если раньше я на него смотрел так-сяк, то сейчас… В общем, поздравим с победой аварского бойца», — сказал Тактаров в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.