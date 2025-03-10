Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко: с такой тактикой Перейре нереально было выиграть у Анкалаева

Шлеменко: с такой тактикой Перейре нереально было выиграть у Анкалаева
Комментарии

Звёздный российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением.

«Алекс Перейра… Я не знаю, на что он рассчитывал, какая у них была тактика, но с такой стратегией нереально было выиграть. Понятно, он не хотел, чтобы его перевели, и его не перевели. Достаточно хорошую защиту показал от борьбы… И всё», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Материалы по теме
Видео
Алекс Перейра опубликовал комментарий после поражения от Магомеда Анкалаева

Слова Алекса Перейры после поражения от Магомеда Анкалаева:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android