Шлеменко: с такой тактикой Перейре нереально было выиграть у Анкалаева

Звёздный российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением.

«Алекс Перейра… Я не знаю, на что он рассчитывал, какая у них была тактика, но с такой стратегией нереально было выиграть. Понятно, он не хотел, чтобы его перевели, и его не перевели. Достаточно хорошую защиту показал от борьбы… И всё», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

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Слова Алекса Перейры после поражения от Магомеда Анкалаева: