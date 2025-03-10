Тренер Махачева оценил победу Анкалаева над Перейрой
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением.
«Я ожидал именно такого результата. Анкалаев грамотно использовал борцовские навыки, непрерывно атаковал и демонстрировал агрессию, применяя все свои навыки в бою. Это было ему необходимо для победы. Я очень рад за него. Он может долго удерживать титул, оставаясь психологически устойчивым», – приводит слова Мендеса РБК.
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