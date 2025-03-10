Тренер Махачева оценил победу Анкалаева над Перейрой

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением.

«Я ожидал именно такого результата. Анкалаев грамотно использовал борцовские навыки, непрерывно атаковал и демонстрировал агрессию, применяя все свои навыки в бою. Это было ему необходимо для победы. Я очень рад за него. Он может долго удерживать титул, оставаясь психологически устойчивым», – приводит слова Мендеса РБК.

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