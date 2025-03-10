Шаблий: Перейра выполнил задачу на бой с Анкалаевым, но проиграл

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шаблий прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением.

«Для меня было удовольствием смотреть на эту работу. Людям в зале хотелось крови и зрелища. И от Перейры хотелось увидеть большего, но он боялся проходов, практически не атаковал. И у Магомеда не получилось перевести из-за того, что тот работал вторым номером. Задачу на бой Перейра выполнил — не перевёлся, но проиграл», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.