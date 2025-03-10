Физиев обратился к Гэтжи после поражения в реванше на UFC 313
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Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал поражение в реванше с двукратным претендентом на титул в лёгком весе (до 70 кг) американцем Джастином Гэтжи.
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Гэтжи единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев
«Простите, ребята, я подвёл вас и не смог победить. Поздравляю Джастина, было честью разделить с тобой клетку», — написал Физиев в социальных сетях.
Поражение в реванше с Гэтжи стало для Физиева четвёртым в UFC. Ранее он проиграл россиянину Магомеду Мустафаеву, Гэтжи и поляку Матеушу Гамроту (из-за травмы).
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