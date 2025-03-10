Корешков: реванш с Перейрой будет для Анкалаева более тяжёлым

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением.

«Если говорить о реванше, то, наверное, Магомед будет в более хорошей форме, но и Перейра сделает работу над ошибками, посмотрит бой, всё проанализирует и придумает какие-то заготовки. Для обоих это будет тяжёлый поединок, но для Магомеда — более трудный, чем первый бой», — приводит слова Анкалаева издание MMA.Metaratings.ru.

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Слова Алекса Перейры после поражения от Магомеда Анкалаева: