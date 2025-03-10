Шлеменко объяснил, почему Перейра не смог удивить Анкалаева в стойке
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Звёздный российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев
«Перейра работал больше на борону, чтобы его ни в коем случае не «раскатали» в борьбе. У него это получилось, но при этом не удалось выиграть бой. Магомед всегда был хозяином в октагоне. Он был в центре, но постоянно гонял Перейру.
Почему Перейра не смог удивить Анкалаева? Потому что кикбоксер мирового класса не работал. Он работал вторым номером. Магомед делал всё правильно. Резко сближался, уходил… Он делал ровно столько, чтобы ему хватило на победу», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
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