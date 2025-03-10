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Бивол и Бенавидес близки к соглашению о бое – ESPN

Бивол и Бенавидес близки к соглашению о бое – ESPN
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол и американец Дэвид Бенавидес близки к соглашению о бое, сообщает инсайдер ESPN Джулиус Джулианус.

По информации обозревателя, поединок Бивола и Бенавидеса может состояться летом. Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что команды боксёров обязаны договориться о поединке до 8 апреля.

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.

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