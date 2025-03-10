Икрам Алискеров отреагировал на победу Анкалаева в бою с Перейрой

Российский боец UFC Икрам Алискеров прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением. Россиянин стал новым чемпионом организации в полутяжелом весе (до 93 кг).

«Еще один пояс отправляется в Дагестан», — написал Алискеров в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

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