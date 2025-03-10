Икрам Алискеров отреагировал на победу Анкалаева в бою с Перейрой
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Российский боец UFC Икрам Алискеров прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением. Россиянин стал новым чемпионом организации в полутяжелом весе (до 93 кг).
UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев
«Еще один пояс отправляется в Дагестан», — написал Алискеров в социальных сетях.
Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.
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