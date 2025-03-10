Экс-чемпион UFC: не увидел у Перейры желания победить Анкалаева

Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

«Я не увидел у Перейры настоящего желания победить. Анкалаев оказался достаточно хорош, чтобы конкурировать в стойке, и, очевидно, от него исходила угроза тейкдаунов.

Пусть он и не провел ни одного тейкдауна, но угроза того, что это произойдет, была не менее эффективна. Это помешало Перейре быть более агрессивным», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжелом весе (до 93 кг).