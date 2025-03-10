Умар Нурмагомедов прокомментировал победу Анкалаева над Перейрой

Бывший претендент на титул UFC россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Анкалаева единогласным судейским решением. Россиянин стал новым чемпионом организации в полутяжелом весе (до 93 кг).

«Сотворил историю», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

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