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Даниэль Кормье оценил победу Анкалаева над Перейрой

Даниэль Кормье оценил победу Анкалаева над Перейрой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Магомед Анкалаев провёл великолепный бой. Перейра несколько раз хорошо попал, но бо́льшую часть боя Магомед Анкалаев давил на него и попадал. И дрался очень конкурентно в стойке. Я считаю, что он оказался настолько хорош из-за угрозы борьбы. Эта угроза делает поединок с вами намного сложнее», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).

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