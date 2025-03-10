Даниэль Кормье оценил победу Анкалаева над Перейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой.

«Магомед Анкалаев провёл великолепный бой. Перейра несколько раз хорошо попал, но бо́льшую часть боя Магомед Анкалаев давил на него и попадал. И дрался очень конкурентно в стойке. Я считаю, что он оказался настолько хорош из-за угрозы борьбы. Эта угроза делает поединок с вами намного сложнее», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).