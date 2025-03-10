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Чемпион RCC Hard отказался защищать титул по спортивному принципу и покинул лигу

Чемпион RCC Hard отказался защищать титул по спортивному принципу и покинул лигу
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Чемпион промоушена RCC Hard в полусреднем весе (до 77 кг) Виктор Баталов прекратил сотрудничество с лигой из-за отказа защищать титул, сообщает пресс-служба. Контракт заморожен, пояс становится вакантным.

Новый чемпион будет определён на одном из номерных турниров RCC Hard. Имена претендентов будут названы позднее.

Действующий топ-5 полусреднего веса RCC Hard:

1) Шохрух «Курьер» Джиянов;
2) Андрей «Цыган" Чеботарев;
3) Данила «Гатти» Чижов;
4) Жума Иманбаев;
5) Данила Школин.

Ранее стало известно, что российский кулачник Чеботарев выступит в американской лиге Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

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